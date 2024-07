Paris 2024: prova de triatlo é adiada mais uma vez devido à qualidade da água do Rio Sena

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/07/2024 - 0:24 Para compartilhar:

A primeira prova de triatlo dos Jogos Olímpicos Paris 2024 não acontecerá nesta terça-feira (30). A prova foi adiada devido à qualidade da água do Sena.

A decisão foi tomada na madrugada de Paris, durante uma reunião com representantes da World Triathlon (federação internacional de triatlo), do COI, da Météo France, da cidade de Paris e da Prefeitura regional da França. Com isso, tanto a disputa masculina, quanto a feminina estão marcadas para a quarta-feira. As mulheres iniciam a disputa às 3h (horário de Brasília), enquanto os homens às 5h45 (também no horário de Brasília). As duas cerimônias de premiação ocorrerão após os dois eventos.

Os organizadores notaram uma melhoria na qualidade da água nas últimas horas mas os valores registados em alguns locais do percurso permanecem “acima dos limites aceitáveis”.

O Comitê Organizador das Olimpíadas possui outros dois planos alternativos. O primeiro seria adiar o triatlo para o dia 2 de agosto. E o segundo é transformar a competição em um duatlo. Nesse caso, os 1500m de natação serão substituídos por mais 5 km de corrida também no dia 2 de agosto

O Rio Sena também receberá as provas da maratona aquática de 10 quilômetros feminina e masculina marcadas para os dias 8 e 9 de agosto.