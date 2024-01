Paris-2024, o desafio olímpico de Endrick

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/01/2024 - 17:52 Para compartilhar:

Endrick só tem uma coisa em mente: ajudar o Brasil a garantir uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O Real Madrid é assunto para outra ocasião.

O jovem atacante estreou no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano, na Venezuela, com um gol que deu à Seleção a vitória por 1 a 0 sobre a Bolívia.

“Amanhã é amanhã. Amanhã você pode estar morto. Vivo um dia de cada vez. Vivo o hoje, minha cabeça está focada aqui, depois vou voltar para o Palmeiras e em junho vou para o Real Madrid e depois veremos o que acontece”, comentou o jovem atacante com um sorriso no rosto, após a partida.

“Jogar pela Seleção sempre toca meu coração e estamos aqui para colocar o Brasil nos Jogos Olímpicos, que é onde tem que estar”, disse.

Aos 17 anos, Endrick chegou a este torneio Sub-23, que oferece duas vagas olímpicas, como um dos jogadores a ficar de olho.

Sua estreia não decepcionou. Antes mesmo do 4º minuto da partida no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, a joia do Palmeiras recebeu, quase impedido, uma bola de seu companheiro de ataque, John Kennedy.

Sua velocidade e qualidade no momento de definição se encarregaram do resto, abrindo o placar que acabou decidindo um jogo mais complicado do que o previsto.

– “Treinar, treinar e treinar” –

“Foi uma boa vitória, por 1 a 0, boa para as nossas esperanças no início deste campeonato”, disse Endrick.

A Bolívia, que no sábado havia empatado em 3 a 3 com a anfitriã Venezuela na primeira rodada, assumiu o controle da bola contra um Brasil, que parecia desconfortável, embora tenha tido oportunidades de ampliar a vantagem no placar.

“É uma excelente equipe. Estava perdendo o jogo anterior por 3 a 1 e conseguiu empatar no último minuto”, destacou o autor do gol brasileiro. “Todos os jogos serão difíceis”.

Porém, ele mostrou que está com os pés no chão e fez uma autocrítica: o Brasil precisa trabalhar “mais” visando a próxima partida, na sexta-feira, contra a Colômbia.

“Treinar, treinar e treinar (…). Tem uma palavra que está sempre na minha cabeça: trabalho”, ressaltou.

– Parceria promissora com John Kennedy –

Ramón Menezes, técnico desta seleção pré-olímpica brasileira sub-23, destacou o potencial de Endrick na coletiva de imprensa pós-jogo.

“Ele fez uma reta final excepcional no Campeonato Brasileiro [com o Palmeiras] e vai nos ajudar muito”, comentou Menezes, que mostrou confiança quanto à equipe “crescer ao longo da competição”.

Um dos principais trunfos do treinador, no papel, é a temível dupla Endrick-John Kennedy.





Endrick gosta de jogar com o companheiro, peça fundamental no Fluminense campeão da Libertadores e autor do gol que deu a vitória ao time carioca por 2 a 1 na prorrogação sobre o Boca Juniors na final do torneio.

“Nos divertimos [no campo]. Conversamos bastante. Graças a Deus hoje ele conseguiu me dar uma assistência e espero, se Deus quiser, que no próximo jogo eu possa marcar um gol”, disse ele.

Assim como costumam surgir perguntas sobre o Real Madrid, Endrick é questionado sobre as ousadas comparações que muitos já fizeram entre ele e ninguém menos que Pelé, que também brilhou quando ainda era um adolescente.

“Pelé? Quero mostrar para as pessoas quem é o Endrick”, diz a jovem promessa.

