Paris 2024: Medina conquista o bronze no surfe

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2024 - 20:30 Para compartilhar:

Gabriel Medina voltou ao mar nesta segunda-feira, 5, para a disputa da medalha de bronze e levou a melhor contra o peruano Alonso Correa. O brasileiro, que era esperança de medalha na Olimpíada de Paris 2024, não confirmou o favoritismo, mas subiu ao terceiro lugar no pódio.

Após disputa difícil contra o australiano Jack Robinson na semifinal, de onde saiu derrotado, Medina venceu a última competição e ganhou o bronze.

Se na primeira bateria do dia o mar castigou o brasileiro, felizmente, na segunda a sorte voltou a sorrir para Medina. O surfista aproveitou sua qualidade técnica para aplicar as melhores manobras, somando 15.54 pontos, ficando com o bronze, enquanto seu adversário fez apenas 12.43 pontos.