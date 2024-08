Marido de atleta vai a Paris para apoiá-la nos Jogos Olímpicos enquanto trata câncer raro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2024 - 7:48 Para compartilhar:

Madeline Musselman, jogadora olímpica de polo aquático pelos Estados Unidos (EUA), conta com o apoio do marido, Patrick Woepse, durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, apesar das dificuldades que ele enfrenta. O atleta, que também compete pela mesma modalidade, recebeu o diagnóstico de carcinoma NUT — um câncer raro e agressivo que se desenvolve na cabeça, pescoço e pulmões.

O casal se conheceu em 2022 e ficou noivo assim que recebeu a notícia da doença.

“Com o diagnóstico de Pat, decidimos que queríamos nos casar o mais rápido possível”, disse Musselman a NBC Los Angeles. “Foi um fim de semana perfeito, com flores e uma igreja que nos recebeu de braços abertos para o casamento. Tudo aconteceu em quatro dias, foi bem louco”, completou.

Mesmo passando por tratamentos de quimioterapia, Woepse se manteve firme em seu apoio a Musselman, que liderou a equipe feminina de polo na vitória sobre a Grécia. “Esse era meu maior objetivo, com tudo sendo tão desconhecido. Foi um dia muito emocionante para mim, e eu não poderia estar mais feliz por estar aqui para apoiar Maddie e a equipe”, afirmou ele.

“Estamos compartilhando nossa história não para que as pessoas sintam pena de nós, mas para inspirar e mostrar que você pode superar as dificuldades com o apoio das pessoas que estão ao seu lado”, encerrou o atleta.