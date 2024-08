Marcus D’Almeida vê sul-coreano fazer prova quase perfeita e é eliminado no tiro com arco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2024 - 7:08 Para compartilhar:

Em uma prova de alto nível, o líder do ranking mundial, Marcus D’Almeida, se despediu dos Jogos Olímpicos de Paris neste domingo, 4, ao ser eliminado pelo sul-coreano Kim Woojin nas oitavas de final do tiro com arco.

O primeiro set mostrou que Marcus D’Almeida precisaria ter um desempenho quase perfeito para conseguir se classificar. Com duas flechadas no 10 e uma no 9, o brasileiro empatou com Kim Woojin por 29 a 29.

Esse foi o único ponto somado por Marcus D’Almeida, que perdeu as outras seis. Kim Woojin tirou a maior nota 11 vezes em 12 tentativas e garantiu a classificação para as quartas de final. O adversário do sul-coreano será o campeão olímpico Mete Gazoz, da Turquia.

“Acho que ninguém queria (a eliminação). Fico muito feliz pela torcida do Brasil. Em método comparativo, eu atirei contra a Simone Biles. Ele é um cara fantástico, já tem dois ouros só aqui em Paris e eu sabia que não poderia dar espaço para ele”, disse o brasileiro.

Líder do ranking há mais de um ano, Marcus D’Almeida era uma das esperanças de medalha brasileira Brasil em Paris. O brasileiro terminou em 33º lugar na Olimpíada do Rio-2016 e foi o nono colocado nos Jogos de Tóquio, em 2021.