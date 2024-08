Paris 2024: Isaquias Queiroz está nas semifinais do C1 1000m

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/08/2024 - 7:59 Para compartilhar:

Atual campeão olímpico, Isaquias Queiroz segue firme e forte na defesa pelo ouro no C1 1000m. Na manhã desta quarta-feira, 7, em sua estreia “solo” nas Olimpíadas de Paris, ele ficou em segundo na bateria e já garantiu vaga para as semifinais. Os dois primeiros passam direto, enquanto os demais vão para as quartas de final, que serão disputadas ainda nesta quarta.

As finais da categoria estão marcadas para sexta-feira, 9 de agosto.

Além do C1 1000m, Isaquias também compete no C2 500m, ao lado de Jack Godmann. A dupla está nas semifinais e busca a medalha na manhã de quinta-feira, 8.