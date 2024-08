Isaquias Queiroz desabafa após prata na Olimpíada de Paris: ‘Percebi o que é ser humano’

PARCERIA LANCE E ISTOÉi PARCERIA LANCE E ISTOÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-e-istoe/ 09/08/2024 - 11:10 Para compartilhar:

Isaquias Queiroz deu forte declaração após a conquista da medalha de prata das Olimpíadas, na canoagem de velocidade 1.000m, nesta sexta-feira (9). O canoísta brasileiro conseguiu o quinto pódio olímpico depois de oitava colocação na prova de duplas, na quinta-feira (8), e do ano sabático em 2023.

– A sensação é de alívio, felicidade… muita felicidade. Não foi um ano fácil para mim e para minha esposa. (O ano passado foi diferente e especial, quando eu percebi o que não é ser campeão mundial e super atleta. E, sim, ser um humano com problemas físicos e psicológicos. Tive que me remontar. Tive que correr muito para ficar em forma. Não é fácil ficar fora de pódios – disse Isaquias.

– Eu fiquei muito triste de não estar no pódio nas duplas. É um peso que eu tiro das minhas costas agora. Poder chegar em Paris, ser medalhista de prata e porta-bandeira… é lógico que a gente fica triste quando perde. Ver os adversários ganhando… mas, acima de tudo, fica o respeito. Temos que aceitar quando perdemos. Não significa que somos ruins, e sim que eles foram melhores. Ganha quem tem a unha maior – completou o canoísta.

Esta é a quinta medalha de Isaquias Queiroz em Jogos Olímpicos. Além da prata em Paris, o baiano conquistou ouro em Tóquio e prata no Rio no C1 1.000m; somam-se a essas medalhas a prata no C1 200m e o bronze no C2 1000m, também em 2016.