Da Redação 30/07/2024 - 7:30

O mesatenista Hugo Calderano, principal esperança brasileira no esporte na Olimpíada 2024, venceu o espanhol Álvaro Robles, por 4×2 (7-11, 13-11, 11-9, 8-11, 11-3 e 11-5) e avançou para as oitavas de final do torneio de simples masculino dos Jogos Olímpicos. O duelo foi disputado na manhã desta terça-feira, 30.

Na próxima fase, Calderano, que busca sua primeira medalha olímpica em Paris 2024, terá pela frente Alexis Lebrun, atleta francês e 16° do mundo.