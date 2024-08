Paris 2024: Hugo Calderano perde semifinal e vai disputar o bronze no tênis de mesa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2024 - 10:46 Para compartilhar:

Não deu para Hugo Calderano. Na semifinal do torneio do tênis de mesa nos Jogos de Paris 2024, o brasileiro foi derrotado pelo sueco Truls Möregårdh por 4 a 2, parciais de 12/10, 16/14, 7/11, 11/7, 10/12 e 11/8. Com a derrota, Calderano irá disputar a medalha de bronze diante do japonês Sun Yingsha. Caso conquiste o pódio, será o primeiro do Brasil na modalidade em Jogos Olímpicos.

A partida entre o brasileiro e o sueco foi uma das melhores da chave de simples. No primeiro game, Calderano teve a chance de fechar depois de abrir 10 a 4, mas acabou levando a virada. O brasileiro ainda conseguiu reagir no confronto, ficando a um game da disputa do tie break, mas o sueco manteve a consistência durante todo o confronto e acabou levando a melhor.

O confronto decisivo pela medalha de bronze será realizado no próximo domingo, 04, a partir das 08h30 (horário de Brasília).