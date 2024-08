Hugo Calderano perde disputa do bronze para Félix Lebrun no tênis de mesa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2024 - 9:06 Para compartilhar:

Hugo Calderano foi derrotado por Félix Lebrun na disputa pelo bronze do tênis de mesa neste domingo, 4, e terminou em quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Paris.

Apoiado pela torcida, o francês venceu por 4 games a 0 em uma partida tensa.

O jogo começou favorável ao francês, que tinha apoio massivo das arquibancadas e levou o primeiro game por 11 a 6. Calderano e Lebrun travaram um embate acirrado na segunda etapa, que terminou em 11 a 10 para o atleta da casa.

No terceiro set, a pressão sobre o brasileiro ficou mais forte e ele passou a errar com mais frequência. O adversário, por outro lado, demonstrou solidez e se impôs com 11 a 7 em uma performance de poucos equívocos. A vitória europeia foi consolidada no quarto game.

Essa foi a melhor campanha do tênis de mesa brasileiro em Olimpíadas. O melhor desempenho do país no esporte havia sido alcançado pelo próprio Calderano em Tóquio-2021, quando ele foi eliminado nas quartas de final.