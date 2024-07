Paris 2024: Guilherme Costa, o ‘Cachorrão’ ainda disputará mais três provas na Olimpíada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2024 - 17:24 Para compartilhar:

Neste sábado, 27, o nadador brasileiro Guilherme Costa, o “Cachorrão”, quase beliscou a primeira medalha para o país nos Jogos de Paris 2024. Na prova final dos 400m livre da natação, Guilherme teve dificuldades no início da disputa decisiva e terminou a prova na 5ª colocação. Entretanto, o brasileiro ainda entrará em ação em busca de medalhas.

Mesmo com grande participação do brasileiro na prova dos 400m, essa não é a principal prova de Guilherme. O destaque da natação do Brasil ainda disputará mais três provas no torneio, os 800m livre (sua melhor prova), os 4×200 m e a maratona aquática.

Na final deste sábado o brasileiro bateu o recorde sul-americano e fez sua melhor marca da carreira. Visivelmente abalado após o final da prova, Cachorrão foi as lágrimas na saída das piscinas enquanto dava entrevista e emocionou a torcida brasileira, que demonstrou apoio nas redes sociais.

Cachorrão ainda iria disputar os 200m livre, mas acabou desistindo. A informação é do Surto Olímpico, portal especializado na cobertura da Olimpíada, que anunciou a decisão do brasileiro, junto de sua comissão técnica, que optaram pela desistência da prova. Com isso, Cachorrão irá focar na prova dos 800m livre, que acontece já na próxima segunda-feira, 29.