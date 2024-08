Paris 2024: Gabriel Medina vence João Chianca e vai à semifinal do surfe

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2024 - 20:30 Para compartilhar:

Antes mesmo da etapa de quartas de final do surfe masculino começar nesta quinta-feira, 1, já era sabido que o Brasil teria um representante na semifinal, uma vez que o duelo trazia Gabriel Medina enfrentando o seu compatriota João Chianca, o “Chumbinho”, no mar do Tahiti.

Com menos de dois minutos da disputa, Medina foi quem pegou a primeira onda, recebendo uma nota 6.67 dos juízes. Ele chegou a tentar surfar outra onda minutos depois, mas saiu sem aplicar nenhuma manobra. Ainda assim o tricampeão mundial da modalidade recebeu uma nota 0.50.

Em seguida, Chumbinho tentou engatar a sua primeira nota, mas se desequilibrou e caiu da prancha. Ainda assim ele recebeu uma nota 0.20, mas perdeu a prioridade da próxima onda.

Precisando recuperar sua nota, Chumbinho buscou uma segunda onda, aplicou algumas manobras, e desta vez recebeu um 2.33 dos juízes, totalizando 2.53, contra 7.17 de seu rival.

Amante do mar do Tahiti onde se sente bastante confortável, Medina aproveitou sua prioridade de onda, gastou o seu surfe e trocou seu 0.50 por um 8.10 após a manobra aplicada com um alto grau de dificuldade, deixando Chumbinho precisando de boas notas para virar o confronto.

Chianca partiu então para o contra-ataque. Tentou surfar duas ondas e caiu, mas na terceira conseguiu sua maior nota até então no confronto, 4.83, diminuindo a vantagem de Medina.

Depois, João conseguiu pegar o seu primeiro tubo (quando o surfista surfa por dentro da onda), recebendo uma nota 4.50 e deixando a diferença em cerca de 6 pontos (14.77 a 9.33), faltando apenas oito minutos para o fim do confronto.

Enquanto observava seu oponente buscando a onda perfeita para virar o confronto, Medina aproveitou da sua experiência e sua prioridade para “jogar com o regulamento”, bloqueando Chumbinho de tentar surfar nas ondas maiores.

Sem grandes entradas de nenhum dos surfistas até o término dos 30 minutos, Medina confirmou seu favoritismo e se garantiu nas semifinais do torneio.