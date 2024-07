Paris 2024: Gabriel Medina dá show, se ‘vinga’ de japonês e fará duelo brasileiro nas quartas de final do surfe

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2024 - 17:09 Para compartilhar:

Show brasileiro nas praias de Teahupo’o, no Taiti. Depois da eliminação de Filipe Toledo, foi a vez de Gabriel Medina entrar em ação e o brasileiro confirmou seu favoritismo nos Jogos de Paris 2024. Na disputa das oitavas de final no torneio de surfe, Medina venceu com autoridade o japonês Kanoa Igarashi e avançou para a próxima fase.

Medina começou a disputa na frente, mas com uma diferença pequena em relação ao adversário. Porém, o brasileiro conseguiu pegar um grande “tubo’, se mantendo em pé na onda do inicio ao fim. Medina finalizou a onda fazendo o sinal de “10”, sabendo que a nota viria alta. Os juízes avaliaram e deram 9,90, a maior do brasileiro na prova. Com mais uma nota de 7,5, o brasileiro venceu a disputa.

Nas quartas de final teremos confronto brasileiro. Medina vai enfrentar o brasileiro João Chianca, que venceu o marroquino Ramzi Boukhiam em uma prova emocionante, decidida apenas na última onda.

Revanche

Medina estava engasgado com o japonês Kanoa Igarashi. Em Tóquio 2020 os dois se enfrentaram nas semifinais do torneio e o brasileiro levou a pior no fim da prova. A nota, que deu a vitória para Igarashi, foi polêmica e gerou reclamações do brasileiro após o torneio.

Em Paris, Medina pode ter a revanche contra Igarashi e dessa vez não teve conversa. O brasileiro foi superior, venceu a disputa e segue na competição.