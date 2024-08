Estrela do skate park em Paris 2024, Sky Brown fraturou o crânio quando tinha 11 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/08/2024 - 13:50 Para compartilhar:

A britânica Sky Brown é uma das queridinhas do skate mundial. Amiga de Rayssa Leal, ela brilha dentro e fora das pistas. Nas Olimpíadas, já havia feito história em Tóquio 2020, conquistando a medalha de bronze no skate park. Nesta terça-feira, 6, Brown repetiu o mesmo resultado, conquistando mais um bronze na modalidade.

Além disso, também já conquistou o bronze em mundial e foi medalhista de ouro no X-Games, em 2021.

Com apenas 16 anos, mas muita história dentro das pistas, a britânica já passou por momentos complicados por conta do esporte que tanto ama.

Quando tinha apenas 11 anos, Sky Brown sofreu uma queda grave ao tentar uma manobra no vão da pista da lenda Tony Hawk, nos Estados Unidos. A britânica sofreu uma queda de 4 metros, sofrendo lesões no coração, pulmão, estômago. Ainda, a queda resultou em uma fratura no crânio e em dedos da mão quebrados.

O momento da queda foi registrada e agora, com mais uma medalha de bronze conquistada nos Jogos Olímpicos, a história de superação da jovem prodígio do skate vem sendo relembrada nas redes sociais. Confira o momento:

🚨 CURIOSIDADE: Aos 11 anos, Sky Brown sofreu um GRAVE acidente ao cair de mais de 4 METROS. Ela dilacerou o coração, pulmão, estômago, fraturou o crânio e quebrou dedos das mãos. 1 ano depois, conquistou bronze em Tóquio, e hoje disputa medalha em Paris!pic.twitter.com/8kHbF1vF64 — Papos (@paposfut) August 6, 2024

Essa não é a única lesão que a jovem teve ao longo de sua trajetória. Em 2023, ela sofreu uma ruptura no ligamento do joelho, mas se recuperou a tempo de participar do pré-olímpico.

Já na preparação para a disputa dos Jogos de Paris a jovem voltou a se lesionar e quase ficou fora da competição. Brown teve uma luxação no ombro no último domingo, 04, dias antes de estrear no skate park, mas conseguiu estar apta para conquistar mais uma medalha olímpica.

Quem é Sky Brown?

Sky Brown é uma skatista nipo-britânica, nascida em Miyazaki, Japão. Filha de mãe japonesa e pai britânico, Sky Brown compete pela Grã-Bretanha e é considerada a skatista profissional mais jovem do mundo. Brown representou a Grã-Bretanha nos Jogos de Tóquio com apenas 12 anos de idade.

Sky Brown é um fenômeno não só pela sua competência dentro das pistas, mas pelo que ela fez pra chegar ao nível que ela tem. Brown não tem técnico e aprende suas principais manobras a partir de vídeos do YouTube. Seu pai também foi skatista, sendo uma das principais referências da britânica e um dos grandes motivos que fizeram com que a jovem optasse por essa profissão.

Além do skate, Brown também é apaixonada por surfe. Depois da Olimpíada de Tóquio 2020, a britânica chegou a cogitar disputar as duas modalidades em Paris, mas acabou conseguindo disputar apenas o skate park, prova em que brilhou mais uma vez.