Paris 2024 está se consolidando como a edição mais sustentável da história dos Jogos Olímpicos

Lancei Lance - https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/07/2024 - 11:19 Para compartilhar:

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024, desde seu anúncio, têm como objetivo serem os mais sustentáveis da história.

Esse processo vai desde a diminuição de gases poluentes à utilização de energias renováveis.

Além de também estabelecer medidas que afetam diretamente os atletas, como a mudança do cardápio com 60% das refeições à base de plantas e coolers geotérmicos na Vila Olímpica, para amenizar as altas temperaturas do verão francês.

O Comitê Organizador estabeleceu metas ambiciosas para o evento, como emitir menos da metade dos gases de efeito estufa dos Jogos de 2012 em Londres.

Para alcançar isso, estão sendo adotadas diversas medidas, como despoluir o rio Sena, plantar árvores para mitigar o calor do verão europeu, instalar paineis solares para eliminar geradores a diesel, reutilizar estruturas de outros eventos, aproveitar materiais oriundos de reciclagem, entre outras iniciativas.

“É crucial que o maior evento esportivo do mundo promova iniciativas sustentáveis. Essas ações não apenas reduzem o impacto ambiental, mas também engajam os fãs, que consomem o evento com a consciência de uma preocupação ecológica por trás do espetáculo”, comenta Bruno Brum, CMO da End to End, hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo .

A parte estrutural dos Jogos é um dos principais destaques, já que 95% das locações são reutilizadas ou construídas temporariamente para o evento, incluindo o icônico Stade de France e o Vélodrome de Saint-Quentin. Além de estruturas e edifícios temporários que podem ser facilmente desmontados, com materiais reutilizados em outros lugares após o evento.

Tatiana Fasolari, vice-presidente da Fast Engenharia, a maior empresa de overlays da América Latina, enfatiza que as estruturas temporárias estão ganhando cada vez mais importância no cenário esportivo mundial.

“O uso de infraestruturas temporárias nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 representa uma solução inteligente e altamente sustentável, garantindo a reutilização quase total dos materiais. Essas estruturas, já presentes em ícones turísticos como a Torre Eiffel, possibilitam uma significativa economia tanto na construção quanto na manutenção pós-evento. O grande desafio desse modelo de negócio é encontrar empresas capazes de executar esses projetos dentro dos prazos estabelecidos pelos comitês locais, que geralmente são bastante restritos”, afirma

“Em geral, as estruturas móveis são utilizadas para centros de imprensa, alojamentos e arenas de esportes que sejam menos praticados no país-sede da competição, por exemplo. As evoluções tecnológicas mescladas com sustentabilidade são o futuro do ramo, sendo necessárias para equilibrar os ambientes modernos em que vivemos, em conjunto com as necessidades sustentáveis atuais”, conclui a especialista.