É OURO! Ana Patrícia e Duda vencem final e conquistam o título no vôlei de praia

09/08/2024 - 18:34

Ana Patrícia e Duda, dupla número 1 do mundo do vôlei de praia feminino, venceram as canadenses Brandie Wilkerson e Melissa Humana-Paredes na decisão da modalidade e conquistaram a medalha de ouro, a terceira do Brasil na Olimpíada de Paris 2024. A dupla brasileira fechou o confronto em 2 a 1, parciais de 26/24, 12/21 e 15/10.

Apesar da vitória o confronto não foi fácil. No primeiro set, a dupla canadense abriu grande vantagem no inicio do jogo, chegando a ter 6 pontos de vantagem. Entretanto, as brasileiras mostraram sua força e buscaram a virada.

No segundo, o cenário se repetiu. Brandie e Melissa começaram com vantagem, mas novamente Ana Patrícia e Duda reagiram. Porém, na metade do set a dupla brasileira passou por um momento de dificuldades, e viram as canadenses abrirem larga vantagem e fecharem o set.

Dessa maneira, a decisão ficou para o tie break, set mais curto. Diferente dos dois primeiros sets, a dupla brasileira arrancou bem e conseguiu abrir vantagem no começo do set. Depois, bastou manter e ampliar a vantagem conseguida, vencendo o set, fechando o confronto e conquistando o ouro olímpico.