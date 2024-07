Dos balões de lixo à selfie: Coreia do Norte e Coreia do Sul superam rivalidade com foto em Paris

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2024 - 18:51 Para compartilhar:

Os mesatenistas da Coreia do Norte e da Coreia do Sul chamaram atenção nesta quarta-feira, 31, ao posarem juntos para uma fotografia após a prova de duplas mistas do esporte nos Jogos Olímpicos de Paris.

A fotografia foi produzida sobre o pódio e teve a participação também dos chineses, que conquistaram o ouro na categoria.

Espírito olímpico. Atletas da Coréia do Sul e Coréia do Norte tiram selfie juntos. pic.twitter.com/imJhbM02Kc

— Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) July 31, 2024

A cena contrastou com um episódio que ressaltou os aspectos negativos da relação entre as duas nações: na abertura dos Jogos de Paris, os atletas sul-coreanos foram anunciados pela locução oficial da competição como integrantes da delegação da “República Popular Democrática da Coreia”, nome oficial da Coreia do Norte.

Pelo ocorrido, o COI (Comitê Olímpico Internacional) emitiu um pedido de desculpas à Coreia do Sul.

Rivalidade histórica

Vizinhas de território, as Coreias do Norte e do Sul vivem relações diplomáticas, políticas e culturais conturbadas, em uma situação que só não se estende aos esportes olímpicos.

Os países são separados por uma zona desmilitarizada de quatro quilômetros estabelecida pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1953, quando a Guerra da Coreia chegou ao fim. As nações chegaram a um armistício, mas um tratado de paz nunca foi assinado.

Desde então, a harmonia não foi estabelecida entre os Estados vizinhos e outros episódios de tensão militar foram relatados. Nos últimos anos, as relações entre Seul e Pyongyang pioraram, com a Coreia do Norte realizando testes bélicos (de diferentes mísseis, por exemplo) e aumentando o número de soldados na fronteira, segundo a agência de notícias AFP.

Em junho deste ano, a Coreia do Norte voltou a lançar balões contendo lixo e excrementos em direção ao país vizinho, uma prática que se tornou habitual das forças militares do país — mais de mil balões com resíduos já saíram de Pyongyang.