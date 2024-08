Paris 2024: Dora Varella se classifica para a final do skate park

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/08/2024 - 10:40 Para compartilhar:

Começou o torneio do skate park nos Jogos de Paris 2024 e o Brasil esteve presente nas classificatórias com 3 skatistas na disputa feminina: Dora Varella, Isadora Pacheco e Raicca Ventura. Na primeira fase, que aconteceu na manhã desta terça-feira, 06, apenas Dora Varella conseguiu a classificação e foi no sufoco. Dora terminou a elimnatória na 8ª posição, garantindo a última vaga para a decisão.

Isadora Pacheco bateu na trave e terminou a prova na 9ª colocação. Raicca Ventura finalizou a disputa na 12ª posição. Veja todas as classificadas:

1º C. Hiraki – Japão – 88.07

2º – B. Wettstein – Estados Unidos – 85.65

3º – H. Kusaki – Japão – 85.11

4º – S. Brown – Grã-Bretanha – 84.75

5º H. Sirvio – Finlândia – 83.42

6º – A. Trew – Austrália – 82.95

7º – N. Laso – 82.49 – Classificado

8º – D. Varella – Brasil – 82.29

A prova final do skate park feminino acontece ainda na tarde desta terça-feira, 06, a partir de 12h30 (horário de Brasília).