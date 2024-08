Djokovic bate Alcaraz e conquista ouro no tênis em Paris

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2024 - 12:18 Para compartilhar:

O sérvio Novak Djokovic venceu o espanhol Carlos Alcaraz neste domingo, 4, na final do tênis masculino e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris.

Em uma partida que se estendeu por mais de duas horas, ‘Djoko’ levou a melhor por 2 sets a 0 sobre o adversário e assegurou seu primeiro título olímpico, aos 37 anos.

Com uma longa e vitoriosa trajetória, o sérvio já havia sido campeão de todos os principais torneios do tênis, tanto a nível individual quanto representando sua federação — Australian Open (10 vezes), ATP Finals (sete), Wimbledon (sete), US Open (quatro), Roland Garros (três) e uma Copa Davis.