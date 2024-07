Paris 2024: confira como foi a cerimônia de abertura da Olimpíada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2024 - 18:38 Para compartilhar:

Começaram os Jogos Olímpicos de Paris 2024! Divididas em 85 embarcações, 205 delegações participantes dos Jogos desfilaram sobre as águas do Rio Sena em uma cerimônia de abertura histórica. Pela primeira vez o evento foi realizado fora de um estádio, uma proposta promovida pelo COI para tornar o evento mais inclusivo.

Apesar da chuva que caía sob o céu de Paris, o evento aconteceu em sua totalidade por quase quatro horas, começando as 14h30 (horário de Brasília) e com o rito de encerramento acontecendo por volta das 18h30 (horário de Brasília).

A cerimônia de abertura foi dividida em 12 atos. Em cada ato diversas embarcações desfilavam sobre o Rio Sena, mostrando suas bandeiras e vestuário dos atletas.

Cada ato era encerrado com uma apresentação, cada uma em um ponto turístico específico do evento. A primeira artista a se apresentar ato foi a norte-americana Lady Gaga, uma das grandes cantoras do pop internacional.

Inicio da cerimônia

Foi exibido um vídeo que mostrava o percurso da tocha olímpica antes da chegada ao Rio Sena. O escolhido para atuar no filme conduzindo a chama foi Zinedine Zidane, campeão mundial de futebol pela França. Depois de percorrer as ruas de Paris na produção, o craque trocou o bastão com crianças francesas, que surpreenderam m ao aparecer no Rio Sena no exato momento.

O início da cerimônia foi dado com um vídeo institucional que passou a ser transmitido para todo mundo e para os telões espalhados pela cidade de Paris, em que mostrava momentos do anúncio de que a cerimônia não seria realizada em um estádio.

Na sequência, Zidane recolheu a tocha olímpica dentro do estádio e a transportou até o metrô parisiense. Em certo momento, o -exjogador entregou a tocha para crianças, que foram incubadas de carrega-la a partir de então, passando pelas famosas catacumbas francesas, com o rio que desemboca no local de início da abertura. O vídeo foi finalizado e o “ao vivo” começou com a as crianças na embarcação.

Desfile das embarcações

A partir da Ponte de Austerlitz, um dos principais pontos da capital francesa, a embarcação da Grécia deu inicio ao desfile das delegações. Como é tradicional, o país europeu, considerada o berço dos Jogos Olímpicos, foi a escolhida para inaugurar o evento, desfilando em uma grande embarcação individual

Na sequência, demonstrando o famoso “espírito olímpico”, a embarcação com atletas refugiados foi a segunda a passar pelo Rio Sena. Onze países foram representados: Irã, Sudão, Sudão do Sul, Camarões, Síria, Venezuela, Afeganistão, Congo, Eritreia, Etiópia e Cuba.

O desfile foi completado por mais 83 barcos, de diferentes tamanhos. Delegações mais enxutas navegaram em barcos individuais de pequeno porte e grandes delegações em barcos mais extensos. Em outras embarcações foram divididas por diferentes delegações. Ao todo, foram 205 delegações navegando no Rio Sena, contando com 6.800 atletas (mais da metade do contingente total, 10.500 ).

Além da embarcação grega e a com atletas refugiados, que iniciaram o desfile, a sequência da navegação foi realizada por ordem alfabética, levando em consideração o idioma francês. As únicas exceções foram os Estados Unidos e a Austrália, que receberão os jogos de 2028 e 2032, respectivamente, e a França, país sede da Olimpíada de 2024, responsável por finalizar o desfile das embarcações.

Passagem do Brasil

Com uma embarcação individual, o Brasil desfilou no Rio Sena em um trajeto de 6km. Apesar dos espectadores brasileiros conseguirem assistir a embarcação brasileira por apenas alguns segundos, o barco percorreu as águas parisienses por cerca de 40 minutos.

Depois do fim do trajeto do barco brasileiro, os atletas desembarcaram e seguiram para uma arquibancada no Trocadero, onde aconteceram os principais ritos da cerimônia.

A embarcação brasileira foi composta por 50 atletas, com a ausência de algumas estrelas do Brasil, como Rayssa Leal, atletas do volêi, Rebecca Andrade, entre outros. Grandes atletas brasileiros já têm disputas neste sábado, 27, e optaram por se concentrar e descansar antes da estreia. Os competidores presentes chegaram ao local da cerimônia por volta das 16h (11h de Brasília) e devem retornar para a Vila Olímpica após a meia-noite (19h de Brasília).

Isaquias Queiroz, da canoagem de velocidade e Raquel Kochhann, do rúgbi, foram os selecionados para serem os porta-bandeiras da delegação.

Apresentações

No encerramento de cada ato foi realizado uma curta apresentação de artistas famosos, bandas, dançarinos e equilibristas. Lady Gaga foi a primeira a ser contemplada com uma apresentação. A cantora norte-americana foi a responsável por dar boas vindas ao público e a Paris.

A segunda apresentação ficou a cargo da cantora Marina Viotti e da banda francesa Gojira. O conjunto e a cantora de opera fizeram uma linda apresentação à margem do Sena, com show de música e luzes.

A cantora franco-maliana Aya Nakamura, sucesso internacional, também se apresentou durante a cerimônia ao lado de Guardas da banda republicana.

Já na última apresentação da cerimônia, Céline Dion deu espetáculo. Afastada dos palcos há cerca de dois após a descoberta de uma rara e incurável doença, a Síndrome de Pessoa Rígida, em 2022, que impede o relaxamento dos músculos, causando espasmos e dor extrema, a cantora canadense se apresentou no meio da Torre Eiffel.

Desfiles de moda, apresentação de equilibristas, dançarinos, uma intensa apresentação de música com pessoas de todas as etnias e gêneros, danças contemporâneas, também fizeram parte do espetáculo ao fim de cada ato.

Acendimento da tocha olímpica e encerramento

Durante todo o evento um vídeo com o portador da tocha encapuzado percorrendo a cidade de Paris foi mostrado nos telões da cidade e nas transmissões oficiais. Desde o momento em que ele recebeu a tocha das crianças, no inicio do desfile, ele se tornou o responsável por carregar a pira olímpica até o momento decisivo.

O encerramento da cerimônia de abertura foi justamente no momento em que a pira olímpica foi acendido. Durante todo evento, espectadores presentes e em casa ficaram na expectativa para saberem quem é o (a) “encapuzado” que carregava a chama olímpica.

Entretanto, antes do acendimento da tocha, outra figura “desconhecida” percorreu um longo percurso montado em um cavalo metálico, posicionado sobre um barco que navegou nas aguas do sena até desembarcar na frente da Torre Eiffel. Perto do público, ele carregou a bandeira olímpica até o espaço designado e entregou para as autoridades competentes, dando início ao rito de encerramento, com a execução do hino olímpico.

Após as declarações oficiais da entidade, foi declarado oficialmente o início da Olimpíada de Paris de 2024. Após as solenidades, começou o revezamento da tocha olímpica antes do ascendimento oficial da pira

No momento decisivo, o “encapuzado’ entregou a tocha novamente para Zidane. O ex-jogador inaugurou o revezamento entregando a chama olímpica para o jogador de tênis espanhol Rafael Nadal. Nesse momento, um espetáculo de luzes iluminou toda a Torre Eiffel e o céu de Paris.

Após o show de luzes, Nadal reapareceu em uma embarcação no Rio Sena e entregou a tocha para a ex-jogadora de tênis norte-americana Serena Willians. No mesmo barco, a ex-ginasta Nadia Comaneci e o ex-atleta Carl Lewis também seguraram a tocha olímpica.

A também ex-tenista francesa Amélie Mauresmo foi responsável por dar sequência em terra ao revezamento. Na sequência, ela entregou o objeto para o ex-jogador de basquete francês Tony Parker, que continua o trajeto na presença de mais três atletas.

Depois de mais uma sequência de revezamentos, a tocha chegou às mãos dos atletas Marie Jo Pérec, do atletismo francês e Teddy Riner, judoca francês multicampeão. Essa é a primeira vez que o acendimento da pira olímpica é feito em dupla. Após a chama ser acesa, dentro de um balão, o mesmo voou pelo céu de Paris.

A cerimônia foi encerrada com uma apresentação da cantora Celine Dion, que cantou uma canção de Edith Piaf, uma das maiores cantoras francesas da história. Na frente da Torre Eiffel, Celine fez uma apresentação histórica, emocionando todo o público que acompanhava de perto o espetáculo.