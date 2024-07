Paris 2024: Carol e Bárbara vencem e garantem vaga nas oitavas do vôlei de praia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/07/2024 - 11:56 Para compartilhar:

Depois de começar o dia com derrota da dupla André e George, o Brasil se recuperou no torneio do vôlei de praia com a dupla Carol e Bárbara nos Jogos de Paris 2024 . As brasileiras enfrentaram as lituânas Ainė Raupelyté e Monika Paulikienė e confiraram o favoritismo, garantindo a vitória por 2 a 0, parciais de 21/13 e 21/14.

O forte calor em Paris pode ter ajudado a dupla brasileira que, mais acostumada com a temperatura que as adversárias, mostrou menos cansaço durante o confronto. Carol e Bárbara, favoritas do grupo, mostraram imposição e superioridade desde o começo do jogo, não se intimidando com a “gigante” Raupelyté, de 1,97m.

Após estrear com vitória na competição, a dupla brasileira conseguiu seu segundo triunfo e, automaticamente, já se garantiu nas oitavas de final. Carol e Bárbara garantiram no mínimo a posição como uma das melhores terceiras colocadas do torneio e agora entra na última rodada da fase em busca do primeiro lugar da chave.