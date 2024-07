Paris 2024: Brasil vence Nigéria na estreia do torneio de futebol feminino

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2024 - 16:04 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, 25, o Brasil estreou com vitória no futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A seleção brasileira derrotou a Nigéria pelo placar de 1 a 0, com gol da atacante Gabi Nunes.

A partida, disputada no Estádio de Bordeux, a mais de 500 km da capital francesa, foi equilibrada. A vitória é de suma importância para a seleção, já que o Brasil está no chamado “grupo da morte” e desperdiçar pontos na estreia, contra a seleção considerada “mais fraca” do grupo, poderia complicar a situação do time brasileiro.

Na outra partida do grupo C, a atual campeã mundial, Espanha, derrotou a seleção do Japão por 2 a 1 e mostrou que deve ser a adversária mais difícil para o Brasil.

Como foi o jogo

A partida entre Brasil e Nigéria foi bastante disputada, especialmente no primeiro tempo. Quem esperava que o Brasil conseguiria o resultado com tranquilidade, viu que não tem jogo fácil nas Olimpíadas.

No começo do jogo, quem assustou primeiro foi a seleção nigeriana. Aos 15 minutos do primeiro tempo, a goleira brasileira Lorena fez grande defesa na finalização de Ihezuo. Na sequência, mais uma defesa em chute de fora da área.

Depois do susto o Brasil passou a controlar as ações da partida, mas a Nigéria levava perigo nos contra-ataques. Aos 35 minutos da primeira etapa a seleção brasileira chegou a abrir o placar com Marta, gol que tornaria a Rainha a maior artilheira da história do futebol Olímpico, mas a jogada foi invalidada por impedimento.

No minuto seguinte Marta encontrou um belo passe para Gabi Nunes, que arrematou da entrada da área para marcar um golaço. A bola ainda bateu na trave antes de morrer no fundo do gol.

A segunda etapa foi de domínio brasileiro. Apesar do jogo ficar mais “morno”, a seleção criou boas chances de ampliar o placar. Aos 15 minutos, Marta tentou um cruzamento e a bola acertou a trave. Minutos depois o Brasil quase aumentou a conta em uma cabeçada de Ludmila, mas a goleira nigeriana fez bela defesa.

Depois disso o Brasil passou a defender o resultado e não se expôs muito aos contra-ataques. No final da partida a Nigéria esboçou uma pressão, mas viu a defesa brasileira fazer um ótimo trabalho defensivo, especialmente a goleira Lorena, um dos destaques da partida.

Próximos confrontos

Brasil e Nigéria voltam a entrar em campo no próximo domingo, 28. As Nigerianas encaram a seleção da Espanha, as 12h (horário de Brasília), no estádio de La Beaujoire, em Nantes. Já a seleção brasileira tem confronto direto contra o Japão, as 14h (horário de Brasília), no Parc Des Princes, em Paris.

As seleções encerram as suas participações na fase de grupos do torneio na próxima quarta-feira, 31, ambas as 12h (horário de Brasília). A Nigéria jogará novamente no estádio La Beaujoire, contra o Japão. O Brasil tem confronto que pode ser decisivo diante da Espanha, no Estádio de Bordeux.