Paris 2024: Brasil termina na 20ª posição; veja quem ganhou medalha pelo País

Com três ouros, sete pratas e dez bronzes, o Brasil encerrou sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris na 20ª posição no ranking de medalhas. O desempenho ficou abaixo do esperado e o País não conseguiu superar o recorde de Tóquio, em 2021, quando os atletas conquistaram sete ouros e 21 medalhas no total.

O principal destaque do Brasil nesta edição foi a ginasta Rebeca Andrade, com um ouro no solo, duas pratas (uma no individual geral e outra no salto) e o bronze na ginástica feminina por equipes (medalha conquistada ao lado de Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane dos Santos).

Outra mulher que se destacou nesta edição dos Jogos Olímpicos foi a judoca Beatriz Souza. Em sua primeira participação na competição, a atleta conquistou o primeiro ouro do País ao vencer a israelense Raz Hershko na categoria feminina “acima de 78kg”.

Além do ouro, Beatriz conquistou o bronze na disputa por equipes mistas no judô. A vitória sobre a Itália contou com Rafaela Silva, Ketleyn Quadros, Rafael Macedo, Léo Gonçalves e Willian Lima. Os judocas Daniel Cargnin, Rafael Silva, Larissa Pimenta e Guilherme Schimidt, que fizeram parte da equipe ao longo da competição, também receberam suas medalhas de bronze após a disputa pelo terceiro lugar.

Ainda no judô, Willian Lima ganhou medalha de prata na categoria até 66kg do masculino e Larissa Pimenta conquistou o bronze na categoria até 52kg no feminino.

O último ouro do Brasil na competição foi conquistado pela dupla Duda e Ana Patrícia, campeãs olímpicas no vôlei de praia.

Com Caio Bonfim, o Brasil conquistou uma medalha inédita na marcha atlética. O brasileiro completou a prova no tempo de 1:19.09 e ficou com a prata na disputa.

Um dos favoritos na canoagem de velocidade, Isaquias Queiroz foi prata na final do C1 1000m. Já Alison dos Santos conquistou a medalha de bronze nos 400m com barreiras.

No surfe, Tatiana Weston-Webb foi prata no feminino e Gabriel Medina ficou com o bronze no masculino. Já no skate, Rayssa Leal e Augusto Akio conquistaram medalhas de bronze nas competições individuais. Bia Ferreira no boxe e Edival Pontes no taekwondo também conquistaram suas medalhas de bronze.

As duas últimas medalhas do Brasil foram a prata conquistada pelo time de futebol feminino, após perder por 1×0 dos Estados Unidos, e o bronze no vôlei feminino após vitória contra a Turquia por 3 sets a 1.