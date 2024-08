Paris 2024: Brasil perde para os Estados Unidos e vai disputar o bronze no vôlei feminino

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2024 - 13:11 Para compartilhar:

O sonho do ouro olímpico brasileiro no vôlei de quadra acabou nos Jogos de Paris 2024. Nesta quinta-feira, 08, a Seleção Brasileira Feminina foi derrotada pelos Estados Unidos e não disputará a decisão do torneio. A seleção norte americana venceu o confronto por 3 a 2, parciais de 25/23, 18/25, 25/15 e 23/25 e 15/11.

O jogo foi emocionante do inicio ao fim, com vitórias alternadas entre os sets. Os Estados Unidos saíram na frente se impondo no ataque, principalmente no ínicio do set. Na segunda parcial, foi a vez do Brasil tomar as rédeas da partida. No terceiro, os EUA voltaram a se impor e venceram novamente. Com isso, o Brasil precisou vencer para forçar o Tie break.

No set decisivo, a seleção brasileira começou bem, chegando a abrir 2 pontos no placar. Entretanto, um grande “rally”, vencido pelos Estados Unidos, fez com que os norte-americanos voltassem para a partida e fechassem o placar em 15 a 11.

Com a derrota, o Brasil irá para a decisão da medalha de bronze. O confronto decisivo será no próximo sábado, 10, às 12h15 (horário de Brasília), diante do vencedor do confronto entre a Turquia e a Itália, que se enfrentam ainda nesta quinta-feira.

