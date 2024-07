Paris 2024: Brasil perde para a França na estreia do basquete masculino

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2024 - 14:16 Para compartilhar:

Não deu para a seleção brasileira de basquete masculino na estreia em Paris 2024. Neste sábado, 27, o Brasil foi derrotado pela França, uma das favoritas ao título. A partida, disputada no ginásio Pierre Mauroy, em Lille, foi bastante equilibrada, mas jogando em casa a seleção francesa confirmou o favoritismo e venceu o confronto por 78 a 66.

O Brasil começou bem na partida, especialmente no primeiro quarto, quando terminou vencendo por 23 a 15. Porém, a seleção francesa reagiu logo no segundo quarto, abrindo vantagem ainda no primeiro tempo e mantendo no terceiro quarto. A seleção brasileira voltou a reagir apenas no quarto e último quarto, encostando no placar. Entretanto, a reação brasileira não foi o suficiente para passar a frente e os franceses só precisaram segurar o resultado no final.

O grande destaque da partida foi o astro da NBA Victor Wembanyama com 19 pontos. O gigante de 2,23m mostrou por que é uma das grandes promessas do basquete mundial e que, apesar da altura, tem todos os fundamentos para potencializar o seu jogo.

Na outra partida do grupo B do basquete masculino a Alemanha, atual campeã da Copa do Mundo de Basquete, não tomou conhecimento do Japão e venceu com ampla vantagem, 97 a 77. Os dois melhores do grupo avançam direto para a próxima fase. Os dois melhores terceiros colocados na fase de grupos também avançam.

Próximas partidas

O Brasil volta às quadras no basquete masculino na próxima terça-feira, 30, para enfrentar a Alemanha, às 16h (horário de Brasília). Na próxima sexta-feira, 02, o Brasil encerra sua participação na fase de grupos diante do Japão, às 6h.

A França também joga na próxima terça-feira. Os anfitriões recebem o Japão e encerram sua participação na primeira fase enfrentando a Alemanha na sexta-feira, jogo que pode valer a liderança do grupo