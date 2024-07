Paris 2024: Brasil consegue 7 finais na ginástica artística feminina; Rebeca é destaque

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2024 - 18:04 Para compartilhar:

Neste domingo, 28, Brasil finalizou sua participação na fase classificatória da ginástica artística feminina em Paris 2024 e conseguiu avançar para as finais em 7 provas. Principal ginasta do Brasil, Rebeca Andrade voltou a ser destaque e promete brigar por medalhas em 5 finais. Flavia Saraiva e Julia Soares também conseguiram classificação em provas individuais.

As provas decisivas da ginástica feminina começam a serem disputadas na próxima terça-feira, 30, com a final da disputa por equipes. No masculino o brasileiro Diego Soares conseguiu, no último sábado, 27, a classificação para a decisão do individual geral.

Confira as provas em que o Brasil se classificou para a final:

Disputa por equipes

A equipe brasileira se classificou às finais em quarto lugar com 166.499 pontos.

Individual geral

Rebeca Andrade e Flávia Saraiva terminaram, respectivamente, em 2º e 11º lugar na fase classificatória e avançaram para a decisão.

Salto

Em busca de manter o título na prova do salto, Rebeca mostrou o porque é atual campeã olímpica da prova e garantiu a classificação com o 2º lugar, atrás apenas de Simone Biles.

Solo

Rebeca Andrade conseguiu a classificação no solo com a segunda melhor nota, novamente atrás de Simone Biles.

Trave

A dupla brasileira Rebeca e Júlia fizeram bonito e avançaram para a decisão do torneio na prova da trave.