É OURO! Beatriz Souza vence luta no judô e conquista primeira medalha dourada para o Brasil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2024 - 12:28 Para compartilhar:

É OURO! A judoca brasileira Beatriz Souza venceu a luta final na categoria +78kg no judô diante da israelita Raz Hershko e conquistou a medalha de ouro. Essa é a primeira medalha dourada da delegação brasileira nos Jogos de Paris 2024. Agora, o Brasil soma 7 medalhas no total (1 de ouro, 3 pratas e 3 bronzes) e deve saltar no quadro de medalhas.

Diante da nº 2 do ranking mundial da categoria, Beatriz se impôs logo no começo da luta e, com poucos segundos, aplicou um waza-ari. Depois, se manteve firme na tentativa de finalizar a luta, mas contendo a adversária para ser surpreendida. A brasileira conseguiu resistir até o fim do tempo regulamentar e conquistou a tão sonhada primeira medalha de ouro.

Nascida em Itariri, mas criada em Peruíbe, São Paulo, Beatriz Ferreira está estreando em Jogos Olímpicos na Olimpíada de Paris. Mesmo ainda jovem, aos 26 anos, e com sem experiência na competição, Betriz mostrou por que o judô é o esporte mais forte da delegação brasileira em Olimpíadas.

Com a conquista de Bia, o Brasil agora soma 7 medalhas. Antes, a delegação brasileira já havia conquistado 3 pratas (judô, ginástica artística e marcha atlética) e 3 bronzes (judô, skate street e ginástica artística. No momento o país saltou para a 19ª colocação no quadro geral de medalhas.