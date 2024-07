Paris 2024: Beatriz Ferreira vence na estreia e avança no boxe

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2024 - 15:51 Para compartilhar:

Beatriz Ferreira confirmou o seu favoritismo na estreia do boxe feminino brasileiro nos Jogos de Paris 2024. Medalhista de prata em Tóquio 2020 e uma das grandes esperanças brasileira de medalha em Paris, Beatriz venceu o confronto diante da norte-americana Jajaira Gonzalez na categoria peso leve, nas oitavas de final.

A luta foi marcada por um certo equilíbrio no inicio da luta, principalmente no primeiro round. Apesar disso, a brasileira obteve vantagem, conseguindo encaixar bons golpes na norte-americana desde o inicio do confronto. Nos últimos dois rounds, Beatriz teve mais domínio e confirmou a vitória por decisão unânime, estreando com autoridade.

Agora, a brasileira enfrenta a holandesa Chelsey Heijnen nas quartas de final. Caso avance as semifinais, Beatriz garante no mínimo o bronze, já que no boxe os dois semifinalistas derrotados sobem ao pódio.