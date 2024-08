Paris 2024: após vitória no basquete feminino, EUA termina em primeiro lugar; confira o ranking de medalhas

Larissa Pereirai Larissa Pereira - https://istoe.com.br/author/larissa/ 11/08/2024 - 12:24 Para compartilhar:

Com a vitória no basquete feminino, os Estados Unidos ultrapassou a China e ficou em primeiro lugar no ranking de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris com 40 ouros, 44 pratas e 42 bronzes, totalizando 126 medalhas.

Segunda colocada, a China colecionou 91 medalhas, sendo 40 ouros, 27 pratas e 24 bronzes. Já o Japão ficou com o terceiro lugar com 20 ouros, 12 pratas e 13 bronzes (45 medalhas no total). Com menos ouros que os japoneses, a Austrália ficou em quatro lugar com 53 medalhas (18 de ouro, 19 de prata e 16 de bronze).

+ Brasil termina na 20ª posição; veja quem ganhou medalha pelo País

Anfitriãs da competição, a França conseguiu o quinto lugar com 64 medalhas, sendo 16 de ouro, 26 de prata e 22 de bronze.

Com três ouros, sete pratas e dez bronzes, o Brasil encerrou sua participação na 20º posição, melhor colocação entre os países da América do Sul.

Confira o top 20: