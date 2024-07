Paris 2024: Ana Sátila se classifica para a final do C-1 na canoagem

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2024 - 11:17 Para compartilhar:

A brasileira Ana Sátila conseguiu a classificação para a prova final do C-1 na canoagem dos Jogos de Paris 2024. Depois de alcançar um 4º lugar histórico na prova do K-1, e bater na trave na busca pela medalha, Sátila chega para a decisão do C-1 que é a sua especialidade.

A brasileira fez uma ótima prova e, mesmo restando ainda 6 competidoras, conseguiu garantir os pontos suficientes para chegar na decisão. A disputa final acontece ainda nesta quarta-feira, 31, a partir das 12h25 (horário de Brasília).

Essa é a segunda decisão olímpica de Sátila nesta categoria. Em Tóquio 2020 a brasileira fez o melhor resultado do Brasil na modalidade, terminando na 10ª colocação no C1. Três anos depois a brasileira já conseguiu melhorar o resultado e agora vai em busca de uma medalha inédita.