Paris 2024: Ana Sátila cai na semifinal do KX-1 e vai disputar a classificação de 5º a 8º

Da Redação 05/08/2024 - 11:33

A brasileira Ana Sátila disputou as semifinais do KX-1, conhecido como caiaque cross, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, mas não conseguiu avançar para a prova decisiva. A brasileira terminou a sua descida em 3º e apenas as duas primeiras colocadas avançavam para a final. Com o resultado, Sátila ainda disputará uma prova para definir sua classificação final, que será de 5º a 8º.

O KX-1 estreou nos Jogos de Paris. A modalidade consiste em provas de corrida, em que as atletas precisam passar pelas balizas designadas durante o percurso. Diferentemente de outras provas da canoagem slalom, é permitido tocar na baliza, mas perder uma delas consiste na eliminação da prova.

Com a queda na semifinal, Ana Sátila terminará sua participação nos Jogos de Paris sem medalhas. A brasileira bateu na trave em duas oportunidades, terminando em 4º no K-1 e em 5º no C-1.