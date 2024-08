Paris 2024: Ana Sátila avança às quartas da canoagem slalom

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2024 - 12:21 Para compartilhar:

A brasileira Ana Sátila ficou com a segunda colocação em sua bateria da canoagem slalom e avançou para as quartas de final da modalidade no Jogos de Paris 2024. A francesa Angèle Hug foi quem venceu a disputa e também se classificou.

A canoagem slalom é uma modalidade nova em Olimpíadas e consiste em uma disputa entre quatro competidores por vez que descem um rio e precisam desviar de diferentes obstáculos ao longo da prova, incluindo uma virada em 360 graus dentro do rio.

As fases finais da modalidade serão disputadas nesta segunda-feira, 05.