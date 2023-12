Parentes do opositor russo preso Navalny dizem desconhecer seu paradeiro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/12/2023 - 14:28 Para compartilhar:

Parentes do opositor russo Alexei Navalny, condenado a 19 anos de reclusão, disseram nesta segunda-feira (11) que tentam ineficientemente, há cerca de uma semana, entrar em contato e que desconhecem seu paradeiro.

Seus advogados foram na sexta-feira e depois na segunda-feira em “duas colônias penais na região de Vladimir (leste de Moscou), onde Alexei Navalni poderia estar”, mas foram informados de “que (ele) não estava ali”, disse sua porta-voz, Kira Iarmich.

Uma das prisões indicou que o opositor “já não aparece em seus registros”, recusando-se a dizer “para onde foi transferido”, escreveu Iarmich na rede social X (antigo Twitter).

“Ainda não sabemos onde está Alexei”, afirmou ela.

O opositor não participou de uma audiência judicial, na qual deveria comparecer por videoconferência, devido a um problema elétrico, segundo as autoridades.

“Eles estão rindo de nós”, pontuou a porta-voz.

Navalny estava detido na região de Vladimir até o momento. Depois de uma nova pena de 19 anos de prisão por “extremismo” em agosto, precisou ser transferido para uma prisão de “regime especial”.

Na Rússia, as transferências de uma penitenciária para outra requerem, muitas vezes, semanas de viagens em comboio, em várias etapas, e as famílias dos prisioneiros permanecem sem notícias durante o processo.

As prisões de “regime especial”, ou seja, penitenciárias com as condições mais rígidas de prisão do sistema carcerário russo, estão frequentemente localizadas em regiões muito isoladas.

Navalni, de 47 anos, foi detido em janeiro de 2021 e está há quase três anos recluso em presídios com condições de detenção mais ou menos estritas.

