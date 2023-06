Parente de Madonna diz que ‘família se preparou para o pior’ após internação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 9:21 Compartilhe

Sofrendo com uma infecção bacteriana grave, a cantora Madonna está internada desde o último sábado (24). Segundo o ‘Daily Mail’, o diagnóstico da artista era tão complicado que alguns familiares se prepararam para o pior.

Em entrevista ao periódico, um parente de Madonna afirmou que os familiares se uniram e passaram diversos momentos traumatizantes, com a incerteza de que a artista viveria.

“Nos últimos dias, ninguém sabia realmente o que ia acontecer, e sua família estava se preparando para o pior”, declarou o parente. “É por isso que [a internação] foi mantida em segredo desde sábado. Todos acreditavam que poderíamos perdê-la e essa tem sido a realidade da situação”, acrescentou.

Internação

A cantora foi internada na UTI de um hospital no último sábado (24), diagnosticada com uma infecção bacteriana. A internação foi divulgada por Guy Oseary, empresário de Madonna, nesta quarta-feira (28). De acordo com o jornal ‘Page Six’, a artista foi encontrada inconsciente e precisou ser intubada.

Com o quadro de saúde agravado, a cantora precisou cancelar a turnê ‘Four Decades, The Celebration Tour’. O evento começaria no próximo dia 15, em Vancouver, no Canadá, e seguiria por outros países como Estados Unidos, México, Inglaterra, Portugal e França, entre outros.

