Parede critica VAR, mas festeja nova vitória do Inter: ‘Tem que honrar a camisa’

O Internacional vive um grande momento na temporada. Após eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, o time gaúcho largou na frente na Copa Libertadores no confronto diante do Nacional-URU e começa a crescer no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, derrotou o Ceará, por 1 a 0, no Beira-Rio. O resultado não foi suficiente para evitar as críticas sobre o VAR.

“Infelizmente tem o VAR, faz parte. O que vale é a vontade, a garra e a determinação. Os gols vão ser assim (sempre revisados), mas temos sempre que honrar essa a camisa. Feliz que a gente saiu com o resultado”, avaliou Guilherme Parede.

O atacante reclamou muito do gol anulado aos 48 minutos do segundo tempo. Parede disputou a bola com dois jogadores do Ceará e acabou colocando no fundo das redes. No entanto, após o lance ser revisado, o árbitro assinalou impedimento do atleta e nada valeu.

Com o resultado, o Inter subiu para a quinta posição e começa a entrar na briga pelo título. O time gaúcho já soma 20 pontos, contra 27 do líder Palmeiras – o time paulista pode perder a ponta neste domingo, se o Santos vencer o lanterna Avaí.

O próximo desafio da equipe no Brasileirão é diante do Fluminense no sábado, às 19h, no Maracanã, pela 13ª rodada. Antes disso, o time colorado pega o Nacional, do Uruguai, na quarta-feira, às 19h15, no Beira-Rio.