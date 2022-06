‘Paredão’, ídolo e pai: Weverton pode chegar aos 100 jogos pelo Palmeiras no Allianz Parque Goleiro e ídolo do Verdão pode confirmar grande fase vivida, dentro e fora de campo, ao atingir marcas ainda mais emblemáticas

O significado de liderança e idolatria no Palmeiras passa por diferentes nomes. Um deles é Weverton. O goleiro pode comprovar – ainda mais – a grande fase vivida ao atingir uma emblemática marca de jogos com a camisa alviverde no Allianz Parque.





Ao entrar em campo nesta quinta-feira (16), diante do Atlético Goianiense, pelo Brasileirão, o dono da meta palmeirense chegará ao seu jogo de número 100 na casa palestrina. Com contrato válido até 2025, o camisa 21 poderá se tornar, ainda esse ano, o segundo atleta que mais jogou no estádio.

Hoje ele fica atrás apenas de Willian Bigode, que tem 108, e do companheiro Dudu, que conta com 158 partidas na arena do Palmeiras.

Na fusão entre Palestra Itália e Allianz Parque, Weverton é o quinto goleiro que mais atuou. O ranking é encabeçado por Marcos, com 212 jogos, seguido por Velloso, com 154, Emerson Leão, que acumula 137, e Sérgio, que soma 131.

– Sempre sonhei em fazer história em um grande clube, e graças a Deus, Ele me deu essa oportunidade. Uma grande honra comemorar mais esse feito que o Palmeiras me proporciona. Sou muito grato ao clube, ao nosso torcedor que tanto respeito, aos meus companheiros, comissão técnica, diretoria, e claro, a minha esposa, filhos, familiares e amigos. Agradeço ainda mais ao meu Pai celestial, que sempre me dá saúde e capacitação para trabalhar todos os dias – comemorou o goleiro.

Após o chá revelação ter sido sediado no próprio estádio do Verdão, o segundo filho de Weverton e Jaqueline Maoski, sua esposa, nasceu nesta semana.

Como prova de cabeça e coração focados na família e no clube, o ‘Paredão’ compartilhou um vídeo cantando uma música da torcida para Olavinho, que certamente saberá a importância das cores ‘verde e branco’ desde cedo.

– Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, ô, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, ô, eu sou Palmeiras sim senhor, e bebo todas que vier – cantou o arqueiro que, em sequência, percebeu que o filho tinha aberto um dos olhos.

– Ele já conhece esse som, ouviu muito da barriga (risos) – comenta a esposa.

Em 2022, o goleiro de 34 anos atuou em 27 oportunidades, fez 19 defesas difíceis, 53 defesas simples, uma assistência para finalização, 89 lançamentos certos, 463 passes corretos, 20 rebatidas e sofreu apenas 15 gols.

Ao todo, Weverton atuou em 234 jogos, tornando-se assim o nono goleiro que mais jogou sob a meta palmeirense em todos os tempos, além de confirmar e justificar ainda mais a idolatria no clube.

Confira todos os recordes de Weverton com a camisa do Palmeiras:



– 59º jogador com mais jogos na história do Palmeiras (234)

– 9º goleiro que mais jogou pelo Palmeiras em todos os tempos

– 8º goleiro que mais venceu pelo Verdão em todos os tempos (134)

– 3º goleiro com menor média de gols sofridos na história (0,69 PJ)

– Goleiro com mais jogos sem sofrer gol neste século (119)

– Melhor índice de jogos sem sofrer gols entre 10 goleiros (50%)

– Recordista sem sofrer gols na mesma temporada (35 em 2020)

– 2º goleiro com maior série sem sofrer gols na história (9 em 2018)

– Jogador com mais vitórias pelo Palmeiras em Libertadores (35)

– 2º jogador com mais partidas pelo Palmeiras em Libertadores (47)

