‘Parecia um príncipe’, declara jovem que foi agredida e teve cabelo cortado por namorado

Jheniffer Emilly Lemos da Silva, de 27 anos, foi a jovem agredida pelo namorado em Pedro de Toledo, interior de São Paulo. Ela teve o cabelo cortado pelo ex-companheiro, que no início do relacionamento “parecia um príncipe”, segundo Jhenniffer.

“Eu já havia sofrido violência duas vezes por causa dele. Agora descobri com ex-companheiras dele, que ele também já as agrediu. Antes de me envolver com ele, eu estava há mais de um ano separada do meu ex-companheiro. Aí no Facebook um dia ele mandou solicitação de amizade e começamos a conversar”, contou em entrevista ao g1.

A jovem continua, explicando que quando o homem percebeu que ela era emocionalmente dependente dele, começou a mostrar sinais de agressividade. “No começo ele parecia ser um príncipe, era super romântico e carinhoso. Mas quando viu que eu estava mais envolvida e apaixonada, deu os primeiros sinais de agressividade. Ele sempre pedia desculpa depois, falava que era a única pessoa que me amava, que estava comigo para tudo, e minha cabeça ficava confusa, eu estava em um relacionamento abusivo.”

Segundo Jheniffer, a primeira vez que foi agredida por ele foi no Ano Novo, quando ela quis ir embora da casa da família dele durante uma festa de comemoração da data porque ele havia bebido demais. “Neste momento, ele pegou um pedaço de madeira e falou que iria me bater, e eu com meu bebê no colo. Depois disso, teve um segundo episódio em que ele apertou meu pescoço e me empurrou”, relata. O agressor continua foragido da polícia.

