‘Parecia que estava no Maracanã’, diz italiano algoz de Fonseca

ROMA, 16 JAN (ANSA) – O tenista italiano Lorenzo Sonego, que superou a promessa brasileira João Fonseca no Aberto da Austrália, afirmou nesta quinta-feira (16) que se sentiu no Maracanã durante o duelo contra o jovem oponente.

Após a suada vitória por 3 sets a 2 (parciais de 6/7 (6), 6/3, 6/1, 3/6 e 6/3) em Melbourne, o piemontês rasgou elogios ao brasileiro de 18 anos.

“Eu realmente queria jogar uma boa partida, principalmente contra um adversário difícil e em ótima forma. Fonseca me impressionou, ele é incrível e para mim foi uma emoção vencer esta partida”, analisou Sonego em entrevista ao Eurosport.

O atleta de 29 anos acrescentou que a torcida brasileira presente na cidade australiana transformou a 1573 Arena, quinta maior quadra do Melbourne Park, em uma espécie de Maracanã.

“Parecia que eu estava no Maracanã. A torcida me empolga, tanto a favor quanto contra. Hoje houve uma atmosfera maravilhosa na quadra e eu gostei, o contexto me deu um impulso extra”, afirmou o italiano.

Apesar da derrota de Fonseca, os brasileiros foram ao delírio e também celebraram muito a vitória de Bia Haddad em cima da russa Erika Andreeva, ocorrida na sequência do jogo da simples masculina.

Classificado para a terceira rodada, Sonego não terá muito tempo para descansar, pois entrará em quadra novamente amanhã (17), contra o húngaro Fabian Marozsan, que surpreendeu o americano Frances Tiafoe na fase anterior. (ANSA).