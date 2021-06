Parecer sobre cassação do mandato de Dr. Jairinho será apresentado nesta sexta

O vereador do Rio de Janeiro Luiz Ramos Filho (PMN), relator do processo de cassação do mandato do Dr. Jairinho, vai apresentar o parecer sobre o caso nesta sexta-feira (18). O parlamentar é acusado de matar o enteado, o menino Henry Borel, de 4 anos, em março deste ano. As informações são do G1.

Preso preventivamente desde o dia 8 de abril pela morte da criança, Jairinho teve seu processo aberto no Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio e foi afastado das funções por quebra de decoro.

Segundo o G1, a entrega do parecer será feita em uma reunião a portas fechadas, restrita aos integrantes do conselho, ao presidente do Conselho de Ética, o vereador Alexandre Isquierdo (DEM).

Caso o parecer seja aceito como denúncia, a defesa do parlamentar terá cinco dias para apresentar suas alegações finais. Depois disso, o parecer do relator é submetido à deliberação do Conselho de Ética em até cinco dias úteis, podendo ser aprovado caso receba maioria absoluta dos votos dos integrantes.

Com parecer favorável à denúncia, o processo é encaminhado à Mesa Diretora para ser incluído na Ordem do Dia da Casa. Levado à votação aberta, Jairinho pode perder o mandato caso receba dois terços dos votos dos vereadores, o que corresponde a 34 parlamentares.

