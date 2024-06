‘Pare de usar termo ofensivo contra gays’, diz estudante a Papa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2024 - 10:01 Para compartilhar:

VATICANO, 21 JUN (ANSA) – Um estudante filipino advertiu o papa Francisco nesta quinta-feira (20) e pediu para ele parar de usar linguagem ofensiva ao se referir à comunidade LGBTQIA+.

A declaração foi dada durante um encontro por videoconferência entre o Pontífice e alguns estudantes da Ásia, organizado pela Universidade Loyola.

Usando um lenço com as cores do arco-íris, Jack Lorenz Acebedo Rivera, um jovem de Mindanau e aluno da Universidade Ateneu de Manila, se dirigiu ao argentino e disse: “Por favor, pare de usar linguagem ofensiva contra a comunidade LGBTQIA+.

Isso causa imensa dor”.

Recentemente, em reuniões à porta fechada no Vaticano, o Papa utilizou duas vezes a palavra “frociaggine” [termo em italiano que pode ser traduzido como “viadagem”] para falar sobre uma seleção mais rigorosa no acesso aos seminários, criticando a admissão de pessoas “com tendências homossexuais”.

Após a primeira declaração, o líder religioso chegou a pedir desculpas a todos aqueles que se sentiram ofendidos pelo uso do termo ofensivo.

Durante o evento, o estudante filipino também falou francamente ao Papa sobre a discriminação na sua região contra minorias, como a muçulmana, e pediu ao líder da Igreja Católica para permitir o divórcio nas Filipinas, único país do mundo onde o divórcio é ilegal.

Apesar de não ter respondido diretamente às afirmações de Jack, Jorge Bergoglio o aconselhou a diferenciar o amor verdadeiro do falso. “Escolha sempre o amor verdadeiro”, enfatizou. (ANSA).