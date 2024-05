Parcerias que transformam negócios e impactam vidas com Tati Oliva

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 03/05/2024 - 11:30 Para compartilhar:

Esta semana, o PodMais recebe a querida Tati Oliva, mãe da Maria e Manuela e sócia-fundadora da Cross Networking. A Cross é uma aceleradora de negócios especializada em parcerias estratégicas entre marcas, empresas e indivíduos que têm impacto significativo na sociedade e nos nossos negócios.

Com mais de duas décadas de experiência, Tati liderou iniciativas importantes, como a seleção das marcas parceiras do renomado Camarote N1 (anteriormente Camarote Brahma) e da Track&Field Run Series. Além disso, seu portfólio inclui cases de sucesso para grandes clientes, como Vivo, 3 Corações, Ruffles, Budweiser, Maizena, Kopenhagen, Kibon e CIF. Através de um trabalho de personal branding, ela também orienta parcerias para figuras proeminentes no cenário nacional, como os DJs Alok e Pedro Sampaio.

Aos 50 anos, Tati reflete sobre sua jornada, expressando gratidão por estar onde está hoje: “Cá estou, aos 50 anos, muito feliz e em uma fase maravilhosa da vida. Quando se atinge uma certa idade e se compreende o que realmente importa, a felicidade se torna uma realidade”.

Durante o episódio, conversamos sobre os ciclos da vida, casamento com Vítor Oliva, filhos que crescem, pais que envelhecem e, é claro, negócios. Tati compartilha sua visão de que todos têm um talento especial, e que é uma vitória quando a vida oferece oportunidades para descobri-lo e desenvolvê-lo.

Com uma trajetória baseada em networking e observação atenta do mercado, Tati compartilhou lições que inspiraram a criação do Cross Networking. “Eu percebi que uma parceria de sucesso requer tempo e compreensão mútua”, ela ressalta.

Se você procura uma conversa madura, leve e repleta de experiência no campo das parcerias estratégicas, não perca este episódio completo com Mara Ferraz e Tati Oliva.