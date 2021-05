Parceria entre GPA e iFood terá mais de 200 lojas até o fim de maio

Como adiantado em teleconferência com investidores do GPA, a companhia começa neste mês sua parceria com o iFood para entregas de supermercado. Ao todo, até o fim do mês de maio, mais de 200 lojas das redes Extra e Pão de Açúcar estarão inseridas no aplicativo de entrega.

Para o GPA, a parceria tem como objetivo aumentar vendas e o GMV das operações online, além de potencializar a utilização dos principais ativos do Grupo, que são as lojas.

Segundo a empresa, “as unidades estão localizadas em regiões altamente adensadas, bem localizadas e possuem uma infraestrutura preparada para auxiliar na operação desse tipo de compra, com estoque adequado e pessoal treinado”.

Os clientes poderão realizar suas compras de supermercado pelo iFood em todos os estados onde o GPA tem lojas.

No total, 15 Estados estão contemplados (SP, RJ, PR, DF, MS, PI, AL, CE, BA, AL, TO, PA, PI, MG, GO) e o tempo de entrega pode variar de acordo com a localização do cliente e a modalidade escolhida.

Haverá opções que vão desde entregas em até 15 minutos até as que podem ser agendadas de acordo com o horário de preferência do consumidor.

Todas as categorias estarão disponíveis para serem adquiridas no app do iFood, exceto eletrodomésticos e bazar. O iFood será responsável por toda a parte tecnológica, de vendas e logística.

A operação conjunta com o iFood também permitirá que o GPA realize vendas em horários alternativos que, até o momento, não eram uma opção, como nos fins de semana e durante à noite, faixas de horário e dias em que o iFood é ainda mais forte.

Veja também