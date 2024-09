Parceria de Gerdau e Rock in Rio foca em sustentabilidade ao construir palco com aço 100% reciclável

Conteúdo de Marcai Conteúdo de Marca https://istoe.com.br/autor/conteudo-de-marca/ 12/09/2024 - 16:25 Para compartilhar:

A colaboração entre a Gerdau, maior produtora brasileira de aço e líder na reciclagem de sucata metálica na América Latina, e o Rock in Rio, um dos maiores festivais de música e entretenimento do mundo, volta a acontecer na histórica edição comemorativa de 40 anos do evento. A parceria, que começou em 2022, combina sustentabilidade, inovação e impacto social, promovendo uma série de iniciativas que vão além do palco e do espetáculo musical.

O Palco Mundo, símbolo do Rock in Rio, novamente contará com o aço 100% reciclável fornecido pela Gerdau há dois anos. Serão utilizadas cerca de 200 toneladas do material, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a economia circular. A estrutura monumental do palco, com 104 metros de largura e 30 metros de altura, utiliza módulos cenográficos de 550 kg cada, todos fabricados a partir de sucata metálica. Este é um exemplo claro da aplicação do conceito de reciclagem em grande escala, já que o aço poderá ser reaproveitado para futuras construções após o evento​.

“Pela segunda edição consecutiva, a Gerdau será o aço oficial do Rock in Rio Brasil. O mesmo aço que foi utilizado em 2022 será moldado e transformado em um novo Palco Mundo, dando mais uma vez visibilidade às pessoas que fazem parte da cadeia de reciclagem no País”, afirma Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. “Ficamos muito orgulhosos de estarmos mais uma vez ao lado do Rock in Rio, dando visibilidade ao trabalho de mais de um milhão de pessoas que atuam nessa cadeia no País e que ajudarão a dar vida ao palco do festival. Assim, esperamos contribuir para a construção de memórias inesquecíveis para os fãs do evento e reforçar a importância do aço para o futuro do planeta”.

Além da presença no Palco Mundo, a Gerdau oferece ao público do Rock in Rio Brasil 2024 experiências imersivas que promovem a conscientização sobre a reciclagem. Nos espaços interativos espalhados pela Cidade do Rock, os visitantes poderão vivenciar de forma lúdica o processo de reciclagem de sucata, participando de atividades que simulam o papel de recicladores. Um dos destaques é a exposição de uma réplica de carro de Fórmula 1 feita com 1,4 tonelada de sucata metálica​.

Além de promover a conscientização sobre a importância da reciclagem, a parceria entre Gerdau e Rock in Rio também visa conscientizar sobre o compromisso das organizações com as mudanças climáticas o aço Gerdau utilizado tem uma das menores médias de emissões de gases de efeito estufa no setor no mundo.

Parceria com a Chilli Beans

Como parte dessa colaboração inovadora, a Gerdau também lançou uma coleção exclusiva de óculos de sol em parceria com a Chilli Beans, feitos de aço 100% reciclável. O design dos óculos é inspirado na cenografia do Palco Mundo, e 20% do valor das vendas será destinado ao projeto Favela 3D, uma iniciativa voltada para o desenvolvimento social e econômico do Morro da Providência, no Rio de Janeiro, promovida pela Gerdau e Rock in Rio junto à ONG Gerando Falcões e a Fundação Volkswagen.

“Unimos esforços mais uma vez para atuar em um projeto que impacta transversalmente a vida das famílias que residem no Morro da Providência. Este movimento reafirma o compromisso da Gerdau em ser parte das soluções para os desafios da sociedade e em transformar o cenário habitacional no Brasil”, afirma Gustavo Werneck, CEO da Gerdau.

Com essa união, Gerdau e Rock in Rio reafirmam seu compromisso em construir um futuro mais sustentável, enquanto proporcionam ao público uma experiência que conecta entretenimento, responsabilidade ambiental e impacto social positivo.