Parceria com o Lyon aumenta trunfo do Botafogo por jovens talentos

O Botafogo agora tem mais um irmão dentro do portfólio de clubes do empresário John Textor. A compra do Lyon, que será parceiro direto nas relações quanto à organização de futebol, impacta positivamente dentro do que pensa a diretoria alvinegra em sua reestruturação.

Conforme apurou o LANCE!, as novas relações de Textor com o clube francês foram bem recebidas no Estádio Nilton Santos no que diz respeito ao planejamento para captação de jovens jogadores – vale lembrar que o acionista majoritário da SAF alvinegra adquiriu 77,49% do Lyon, além das participações no Crystal Palace (ING) e RWD Molenbeek (BEL).

A intenção é utilizar o portfólio da Eagle Football, empresa de John Textor, como trunfo em parte das negociações, com o Botafogo apresentando um cenário positivo de projeção na Europa.

O caminho inverso também está sendo analisado. Assim como o intercâmbio feito em 2022, com Jacob Montes, que passou por Palace e Molenbeek antes de assinar com o Glorioso, jovens talentos do Lyon também podem aparecer para período de experiência e desenvolvimento no futebol brasileiro.

Fora dos gramados, a expectativa é de que todos os clubes com participação de Textor estudem e visitem as categorias de base do Lyon em 2023, como exemplo de sucesso no velho continente.

