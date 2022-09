Parcela da safra de trigo argentina em condição boa ou excelente fica estável

Estadão Conteúdo 09/09/2022 - 11:38 Compartilhe

São Paulo, 9 – A parcela da safra de trigo da Argentina em condição boa ou excelente ficou estável na semana passada, disse a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, em relatório semanal. Segundo a bolsa, a parcela se manteve em 17%.







A parcela em condição normal passou de 59% para 57%. Outros 26% apresentavam condição regular/ruim, ante 24% na semana anterior.

Conforme a bolsa, com o clima seco e frequentes geadas, aumentaram as perdas de área no norte do país. Além disso, perdas no potencial produtivo começam a ficar evidentes no centro da área agrícola, relatou a bolsa.