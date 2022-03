Parceiros! Diego Souza recebe elogios do atacante Elias Jovem do Tricolor analisa o seu desempenho e exalta o seu companheiro de ataque

O atacante Elias foi uma das apostas do técnico Roger Machado neste início de trabalho e o tiro pode ser considerado como certeiro.

– VEJA A TABELA DA SÉRIE B

Ao lado de Diego Souza, o jogador mostra serviço e sintonia com o companheiro que, segundo Elias, assiste desde criança.

‘Muito importante ajudar a equipe com gols, ainda mais ao lado do Diego Souza, que é um cara experiente, que eu acompanho desde pequeno. Muito bom ver que estou no caminho dele, que seguiu desde jovem, um homem de muitos gols. Estou muito feliz vivendo esse momento, que é muito importante para mim’, disse ao canal do Grêmio.

Com Diego Souza ao seu lado, Elias é a aposta do Grêmio para conquistar o título gaúcho em cima do Ypiranga-RS.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais