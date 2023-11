Parceiro de Massa na Stock Car, Julio Campos projeta melhora em 2024: ‘Não estamos felizes’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2023 - 16:50 Para compartilhar:

Com o fim da temporada da Stock Car, a disputa pelo título começa a tomar forma definitiva. Por outro lado, para quem não tem chances de sair campeão, resta fazer o melhor desempenho e projetar o próximo ano. É o caso da dupla da Lubrax Podium, Felipe Massa e Julio Campos. Ambos tiveram problemas na adaptação dos carros com a mudança dos pneus na categoria, mas já esperam um 2024 mais competitivo.

Massa é 14º na classificação, com 157 pontos. Campos está em 17º, com 126. O desempenho melhorou nas últimas etapas, quando a equipe conseguiu acertar o carro. Na última disputa, em Velocitta, o ex-Fórmula 1 fez o quinto lugar na corrida 1, seguido de um pódio na segunda colocação na prova complementar. Já o dono do carro número 4 ficou em sexto na corrida 1 e sétimo na segunda parte.

Felipe Massa teve, neste ano, os primeiros pódios desde que chegou na categoria, em 2021. Julio Campos, maior recordistas de pódio em Cascavel, onde a Stock Car corre neste final de semana, não conseguiu ficar no top-3 em nenhuma prova da temporada. Faltando duas etapas para o fim, ele espera que ainda consiga vitórias.

“Esperamos que só melhore. Precisamos dessas etapas. E isso é levar para o ano que vem e ver se vamos ter que fazer mudanças, para ter um carro competitivo no ano inteiro. Se tivéssemos o ano todo um carro como foi na última etapa, estaríamos os dois brigando pelos pontos do campeonato. É o que a gente quer. Não só fazer número”, comentou Julio Campos ao Estadão Esporte Clube.

A evolução foi também uma adaptação. Neste temporada, a Stock Car trocou os pneus Pirelli pela sul-coreana Hankook. Depois de um incêndio na principal fábrica da empresa, o composto das rodas mudou, o que prejudicou os carros da Lubrax, na análise de Campos.

“Em Tarumã, eu larguei em terceiro, com o composto antigo ainda. Depois disso, a gente tinha problemas em gerar grip em curvas, passando de segunda para a terceira marcha. Na última corrida, sentimos um carro muito melhor. Ainda não 100% como gostaríamos. Não dá para falar que a gente está feliz (com os resultados do ano)”, relata o piloto, que conclui: “Aqui (em Cascavel), temos chances de brigar por boas posições. Minha ideia é estar aqui para brigar por pódio e vitória.”

