Parças famosos de Neymar, que já traíram, apoiam jogador após pedido de desculpas; saiba quem

Por meio do seu perfil no Instagram, que conta com 210 milhões de seguidores, na tarde desta quarta-feira (21), Neymar admitiu ter traído a namorada e mãe de seu segundo filho, Bruna Biancardi, após a influenciadora Fernanda Campos revelar para colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, que ficou com o craque do PSG na véspera do Dia dos Namorados.

“Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos”, escreveu Neymar em parte da publicação.

Segundo ele, a situação atingiu uma das pessoas mais especiais de sua vida. “A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade”, finalizou.

Parças famosos de Neymar

Além da revelação de Neymar e o pedido de desculpas dele, o que chamou atenção foram os amigos famosos do jogador, que publicaram mensagens em apoio ao menino Ney. Alguns deles também já tiveram traições reveladas publicamente. A IstoÉ Gente lista e relembra abaixo. Confira!

André Marinho

Em 2019, André Marinho, ex-integrante do grupo Br’oz, e Drika Marinho, ex-dançarina do Faustão, passaram por um momento delicado no casamento. Fotos do cantor com uma suposta amante foram divulgadas pelo jornal O Dia. Segundo a publicação, Marinho mantinha um relacionamento extraconjugal, contando inclusive com uma filha de sete meses.

Gui Araujo

Em 2021, o modelo Gui Araújo confessou que traiu a influenciadora digital Gabi Brandt durante o namoro dos dois entre 2016 e 2018.

Lincoln Lau

Em março deste ano, Gabi Martins expôs prints de uma suposta traição de seu ex-namorado, Lincoln Lau, e ainda revelou que vivia um relacionamento abusivo. Kamille Millane foi apontada como o pivô da separação.

