Indicado para o Oscar de melhor filme, o coreano Parasita é um dos destaques de fevereiro da plataforma Now, que chega no dia 27. Mas, antes dele, vamos conferir, já nesta quarta, 5, Downton Abbey, Link Perdido, Ford Vs. Ferrari e Cores da Justiça.

No dia 13, será a vez de Doutor Sono, que é a sequência do clássico O Iluminado. Dia 19 tem Carcereiros e, no dia 26, As Golpistas, com Jennifer Lopez.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.