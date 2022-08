O que fazer e esperar ao parar com o anticoncepcional

Da Redação 16/08/2022 - 20:00 Compartilhe

Há décadas, a pílula vem garantindo o controle de mulheres sobre sua saúde reprodutiva. No entanto, talvez você tenha atingido uma fase em que queira parar com o anticoncepcional — e isso é perfeitamente normal.

+ Pílulas anticoncepcionais podem alterar a estrutura cerebral, segundo pesquisa

+ Como mudar o horário de sua pílula anticoncepcional, com recomendações de especialistas

Querer engravidar, eliminar efeitos colaterais (como inchaço, ganho de peso, queda na libido e outros), experimentar outros métodos contraceptivos… Existem diversas razões pelas quais uma mulher pode querer parar de tomar a pílula anticoncepcional.

Mas se você tem medo, não sabe como fazê-lo ou não sabe o que esperar, não se preocupe: a seguir, algumas das suas principais dúvidas podem ser esclarecidas.

O que fazer antes de parar com o anticoncepcional

De acordo com a “Women’s Health”, de onde são as informações, existem cinco coisas que você deve fazer antes de parar com a pílula para garantir uma transição saudável. A primeira delas é conversar com seu ginecologista, especialmente se você costumava ter a menstruação dolorosa ou sangrar muito. Você pode, ainda, solicitar outro tipo de pílula, ao invés de parar completamente.

A segunda coisa a se fazer é ter um plano de contracepção em mente, caso você ainda queira evitar a gravidez. Você pode avaliar suas opções junto ao seu médico e com seu parceiro fixo, caso tenha um.

Considere, ainda, monitorar seu ciclo menstrual entre dois a três meses antes e após parar com a pílula. Avalie o nível de seu sangramento, as dores e os sentimentos que sente ao longo do mês, principalmente durante a menstruação. Seu organismo provavelmente mudará após parar com a carga de hormônios, mas você será capaz de notar quaisquer anormalidades e reportá-las a um especialista.

Especialmente neste período de transição, tente levar um estilo de vida pouco estressante. Isso te ajudará a notar se suas variações de humor são derivadas das mudanças que seu organismo está sofrendo e estão relacionadas aos hormônios.

A última dica, finalmente, é para quem quer conceber. Esse pode ser um ótimo momento para realizar seu check up anual e conversar com um obstetra, que poderá te indicar as melhores vitaminas e suplementos para ajudar na fertilidade.

O que esperar ao parar de tomar a pílula

Após parar de consumir as pílulas, seu corpo estará livre dos hormônios sintéticos em poucos dias, liberando novamente suas quantidades naturais de estrogênio e progesterona ao longo do ciclo.

No entanto, você deve esperar mudanças. Isso porque, desde a sua última menstruação sem anticoncepcional, seu organismo, corpo e estilo de vida provavelmente terão mudado. Algumas das mudanças esperadas incluem:

Menstruação

Você pode esperar que sua menstruação retorne entre 30 a 90 dias após parar com a pílula. Nessa fase, os ciclos podem ser irregulares, mas tudo deverá se normalizar em até três meses. Caso contrário, procure um ginecologista.

Lembre-se, ainda, que seus sangramentos provavelmente serão mais longos e mais intensos.

Fertilidade

De acordo com o portal, seus níveis de fertilidade também voltarão ao normal em até três meses. No entanto, é possível que você engravide assim que parar com a pílula.

Condições adjacentes

Para algumas mulheres, parar com o anticoncepcional pode revelar condições de saúde que estavam sendo mascaradas pelos hormônios. É o caso de doenças como endometriose e Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP).

Acne

Ao parar com os hormônios sintéticos, você pode sofrer surtos de acne hormonal — que costuma surgir nas bochechas e maxilar e pode flutuar durante o ciclo menstrual.

Saúde mental

O portal ressalta, ainda, que existem evidências crescentes de que os hormônios presentes nos anticoncepcionais podem intensificar sintomas de depressão em algumas mulheres. Em contrapartida, sintomas da famosa TPM (tensão pré-menstrual) podem ser amenizados pelas pílulas.

+ Pílula anticoncepcional pode causar depressão?

Nesse sentido, parar com os hormônios sintéticos pode fazer com que você perceba alterações em seu humor e seus níveis de ansiedade. Por isso, pode ser uma boa ideia intensificar os cuidados com a saúde mental neste período de transição.